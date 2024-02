UFFICIALE. Salernitana, ingaggiato Manolas: i dettagli dell'accordo Il difensore sarà a disposizione dalla sfida di venerdì contro l'Inter

Ora è anche ufficiale. Kostas Manolas è un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore greco ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con il cavalluccio marino. In mattinata si è sottoposto alle visite mediche di rito, al termine delle quali si è ufficialmente legato al club del presidente Danilo Iervolino. L'accordo prevede un'opzione di rinnovo in caso di salvezza.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ‘91 Konstantinos Manolas. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 44", l'annuncio con cui la Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore greco.

Manolas non potrà essere convocato per la sfida di questa sera contro l'Empoli per motivi burocratici. Ma il difensore sarà subito arruolabile per la partita di venerdì prossimo sul campo dell'Inter. A Salerno il 33enne, oltre al dg Walter Sabatini, ritroverà anche Federico Fazio, suo compagno di reparto alla Roma e con il quale fu protagonista anche in Europa.