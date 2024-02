Crisi Salernitana, Inzaghi è fortemente in bilico: notte di riflessione Confronto Sabatini-Iervolino per valutare la posizione del tecnico ed i possibili sostituti

Si profila una lunga notte di riflessione in casa Salernitana. Il ko subito contro l'Empoli potrebbe costare la panchina a Pippo Inzaghi. L'allenatore dei granata, subentrato a Paulo Sousa, non è riuscito a dare la scossa auspicata, con il cavalluccio marino che resta "imbalsamato" all'ultimo posto in classifica. Il suo rendimento è stato assolutamente fallimentare: in 16 partite ha collezionato appena 10 punti. Ma a preoccupare è soprattutto l'incapacità della Salernitana d'interpretare le partite importanti. Anche contro l'Empoli i granata sono stati traditi dalla tensione, incassando l'ennesima figuraccia stagionale. Inzaghi nel post-gara ha tentato una strenua difesa ma la sua posizione è fortemente in bilico. D'altronde Walter Sabatini già dopo il suo arrivo era apparso scettico sul tecnico piacentino che è stato più volte salvato dalle prove d'orgoglio avute dalla squadra contro le big. Adesso, però, la situazione si è fatta pesantissima ed anche la piazza spinge per il ribaltone. Nelle prossime ore Sabatini ne parlerà con il presidente Danilo Iervolino, dopodiché si prenderà una decisione. Ma la posizione di Inzaghi sembra essere, ormai, fortemente in discussione.