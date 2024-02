Salernitana, Sabatini: "Siamo nel baratro ma risaliremo. Scusate" Lo sfogo del dg: “Non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la Salernitana è altro”

È nero l'umore di Walter Sabatini come il colore della foto che ha pubblicato sui social. Un'immagine che testimonia in modo chiaro quale sia lo stato d'animo del direttore generale della Salernitana che, nonostante tutto, ha voluto lanciare un messaggio alla piazza granata. "È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro", ha scritto Sabatini sui social. "Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la Salernitana è altro. Scusate".

Parole che, se da un lato fanno trasparire amarezza e delusione, dall'altro fanno emergere l'animo battagliero di Sabatini, intenzionato a far di tutto per tentare la risalita. E, a questo punto, la prossima mossa potrebbe essere il cambio in panchina per tentare il tutto per tutto o, quantomeno, provare a chiudere nel modo più dignitoso possibile la stagione. La società si è presa qualche ora di riflessione sia per valutare la posizione di Inzaghi che per contattare e sondare eventuali sostituti. Ma, ancor di più dopo le parole di Sabatini, il destino di Super Pippo sembra essere segnato.