Salernitana, furia Milan: "Tutti in discussione! Iervolino deluso, zero alibi" L'attacco dell'ad: "Decideremo nelle prossime ore delle decisioni forti"

Maurizio Milan, amministratore delegato granata, ha parlato dopo Salernitana-Monza 0-2: “E’ molto complesso ma bisogna metterci la faccia nei momenti dei bui. La società è molto deluso dall’atteggiamento della squadra. Soprattutto dopo le visite alla squadra. Siamo stati vicini ai calciatori e abbiamo assecondato forse troppe cose. Saremo più incisivi nei prossimi giorni perché l’atteggiamento non è stato consono.

Come ripartire? Ora è il momento dei “zero alibi”. Ero collegato con il presidente e dobbiamo capire come dare un segnale. Alcuni calciatori erano arrivati qui con altri presupposti che non sono stati certificati.

Liverani? Non possiamo oggi che rinnovare la fiducia a Liverani perché è arrivato da poco ma anche lui è sotto osservazione. Tutti saranno soggetti a valutazione.

Da inizio anno è mancata quella spinta che hanno permesso alle dirette concorrenti di lottare concretamente per la salvezza. Su alcune cose siamo stati molto morbidi, forse anche troppo. Ora saremo meno permissivi anche nella logica di gestione.

Tutte le società, in particolar modo questa, ha dei programmi. Ora bisogna valutare cosa fare nelle prossime dodici partite”.