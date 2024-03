Cagliari, che tegola per Ranieri: Luvumbo salta la Salernitana L'angolano non ci sarà dopo i problemi muscolari rimediati con l'Empoli

Una tegola pesantissima per il Cagliari. In vista della sfida con la Salernitana, la squadra sarda dovrà rinunciare a Zito Luvumbo. Il club sardo ha comunicato che “il calciatore è rimasto a riposo Zito Luvumbo, nella giornata odierna il calciatore ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro".

Il calciatore si era fermato nel primo tempo di Empoli. Uno stop pesante che obbligherà il Cagliari a rinunciare all’angolano in vista di una sfida importante in ottica salvezza. Emergenza attacco per i sardi che dovranno rinunciare anche a Pavoletti e Petagna infortunati.