Salernitana, per Dia ora l'ultima speranza è il Senegal Il calciatore pre-convocato per le amichevoli con Gabon e Benin: il club valuta una maxi-ammenda

Boulaye Dia potrebbe ripartire…dal Senegal. C’è anche il nome dell’attaccante nella lista dei nove calciatori pre-convocati che militano nella fila della Salernitana per gli impegni internazionali nell’ultima settimana di marzo. L’attaccante africano, in rotta di collisione con il club per il mancato ingresso in campo ad Udine e conseguente esclusione dal gruppo su comunicazione dal patron Danilo Iervolino, è in lizza per affrontare con il Senegal prima il Gabon (22 marzo) e poi il Benin (26 marzo).

Si attende la decisione del ct Cissè mentre il calciatore resta al momento fuori da ogni discorso per quanto riguarda la Salernitana. Il club, attraverso il lavoro del proprio ufficio legale, sta preparando il ricorso al Collegio Arbitrale per punire duramente il proprio numero dieci dopo l’episodio di Udine. Si va verso la richiesta di una maxi-ammenda del 50 per cento dell’ingaggio mensile lordo da qui fino al termine del campionato.