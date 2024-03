Salernitana, nove preconvocati per le nazionali: Tchaouna sogna le Olimpiadi Chiamata illustre per il francese studiato dall'ex stella Henry. Aspetta e spera Weissman

Il momento magico con la Salernitana e la speranza di poter coronare il sogno di rappresentare la Francia alle prossime Olimpiadi. Loum Tchaouna vola sulle ali dell’entusiasmo e ora incrocia le dita. Thierry Henry lo ha inserito nei preconovcati della Francia Under 23 che prepara la partecipazione a Parigi 2024. Possibile la presenza nelle sfide con Costa D’Avorio e Stati Uniti.

Sono nove i calciatori della Salernitana pre-convocati per la prossima sosta delle nazionali. Con Dia precettato dal Senegal, potrebbe partire per l’Africa anche Lassana Coulibaly, impegnato in amichevole con il suo Mali con la Mauritania (22 marzo). Viaggio extra-continentale per Ochoa, impegnato in Panama-Messico il prossimo 22 marzo.

Doppio impegno per Kastanos con Cipro: il mediano sarà in campo con Lettonia (21 marzo) e Serbia (25 marzo). Chiamate anche per Pirola, capitano dell’Under 21 azzurra in campo con Lettonia e Turchia, così come per Legowski (trasferta ad Israele e poi impegno con la Bulgaria), in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Pre-convocato dalla Slovacchia di Calzona anche Gyomber, con il difensore però alle prese con il lungo problema alla schiena. Spera anche Weissman: l’attaccante aspetta una chiamata da Israele, impegnata nei playoff per i prossimi Europei con l’Islanda.