Cagliari-Salernitana, il dato della prevendita Buona risposta per la Sardegna. Da domani la vendita libera dei tagliandi per Salernitana-Lecce

Ultime ore per la prevendita di Cagliari-Salernitana. Per il settore ospiti della Unipol Domus sono stati venduti fin qui circa 170 tagliandi rispetto ai 415 posti riservati ai supporters granata residenti a Salerno e provincia e possessori di tessera del tifoso. Un numero importante, soprattutto se si considerà la complessità logistica della visita in Sardegna, con le limitazioni in termini di ordine pubblico che rendono tutto più complicato. La vendita dei biglietti si chiuderà questa sera alle ore 19:00.

Nella mattinata di domani, a partire dalle ore 12:00, inizierà la seconda fase della corsa ai ticket per Salernitana-Lecce. La fase di prelazione riservata ai possessori di abbonamenti con possibile acquisto di ulteriori ticket a prezzi scontati si concluderà alle ore 10:00. Fin qui, non disponibile solo la Curva Sud Siberiano. Tante le iniziative proposte dal club, tra cui i prezzi scontati per studenti e tesserati per le scuole calcio della provincia.