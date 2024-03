Salernitana, benedetta abbondanza: verso Cagliari dubbi in difesa e in mediana Liverani ripartirà dal 4-3-2-1 ma ha diversi dubbi da sciogliere

Una trasferta verità. La Salernitana studia l’assetto anti-Cagliari e si gode l’ampia possibilità di scelta in tutti i reparti. Soprattutto in mezzo al campo, vera incognita del 4-3-2-1 che Liverani riconfermerà anche in Sardegna. Il tecnico romano deve sciogliere le riserve su chi completerà la cerniera centrale con Maggiore e Basic. In caso di ricerca di quantità, Lassana Coulbaly e Gomis duellano per una maglia da titolare. Si fa largo però l’ipotesi qualità, con Kastanos che fiuta una chance agendo come supporto al tridente Candreva-Tchaouna-Weissman.

Sembra essere superata anche l’emergenza in difesa. Manolas continua a gestirsi ma ha ripreso a lavorare con i compagni, Pirola mette nel mirino la convocazione per la Sardegna. Se dovessero arrivare risposte confortanti da Manolas, sarà il greco ad affiancare Fazio nel cuore della difesa completata da Zanoli e Bradaric sugli esterni. Altrimenti, Pellegrino appare in vantaggio su Pasalidis. A rischio forfait Boateng, mentre Gyomber e Pierozzi saranno ancora out.