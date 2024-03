Cagliari-Salernitana, i convocati di Ranieri: emergenza in attacco Le scelte dei sardi che portano in panchina anche l'attaccante della Primavera

Sono 23 i convocati di Claudio Ranieri per Cagliari-Salernitana, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. Il tecnico sardo può sorridere per i recuperi del terzo portiere Aresti e Hatzidiakos. Nuova chiamata per l’attaccante della Primavera, Kingstone (maglia 34).

Pesantissime le defezioni in attacco di Luvumbo, Petagna e Pavoletti, con Ranieri che sarà obbligato ad affidarsi a Lapadula, alle prese però con un lungo digiuno dal gol.

Di seguito, la lista dei convocati del Cagliari:

Portieri: Radunovic, Scuffet e Aresti.

Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Oristanio, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Shomurodov, Kingstone.