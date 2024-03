Cagliari-Salernitana, le probabili formazioni: Liverani ritrova Fazio e Manolas I granata senza Dia, i sardi privi di Pavoletti, Petagna e Luvumbo

Scontro diretto vitale. Non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria la Salernitana se vuole tenere vive le pochissime chance salvezza ancora tra le mani. A Cagliari, fischio d’inizio alle ore 15, la squadra di Fabio Liverani è chiamata ad un blitz. Solo superando la formazione di Claudio Ranieri i granata potrebbero ridurre momentaneamente la forbice di nove punti dal quartultimo posto e provare a dare ossigeno ad una classifica impietosa, con i granata ultimi a quota 14 punti.

Per la sfida in Sardegna, Liverani ripartirà dal 4-3-2-1 sorridendo per l’emergenza difesa finalmente alle spalle. Recuperati Fazio e Pirola, il primo potrebbe essere la grande novità di formazione al fianco di Manolas per proteggere Ochoa. A completare il pacchetto arretrato Zanoli e Bradaric sugli esterni. In mezzo al campo, Kastanos è in lizza per vincere il maxi-casting con Coulibaly e Gomis per completare la mediana con Maggiore e Basic. In attacco, Candreva sarà ancora il trequartista con Weissman e Tchaouna ad agire da punte. Sempre out Boateng, Pierozzi e Gyomber.

Il Cagliari di Ranieri si affiderà ancora al 4-3-2-1, complice anche l’emergenza in attacco che priverà i sardi di Luvumbo, Pavoletti e Petagna. Scuffet sarà protetto da Nandez, Mina, Dossena e Augello. In mediana ci saranno Deiola, Makoumbou e Jankto. Sulla trequarti l’ex obiettivo Gaetano e il salernitano di nascita Oristanio inventeranno gioco per Lapadula.

CAGLIARI-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Oristanio; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Liverani.