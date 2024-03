Salernitana, a Cagliari non sarai sola: il dato definitivo dei tifosi Ennesima testimonianza d'affetto dei supporters verso la Bersagliera

Un ambiente infuocato. La Unipol Domus viaggia verso il sold-out per la scontro diretto fondamentale tra Cagliari e Salernitana in programma alle ore 15. Posta in palio altissima sia per i sardi, a quota 23 punti e con un piede fuori dalla zona retrocessione, che per i campani, ultimi in classifica con appena 14 lunghezze portate a casa in 27 gare fin qui disputate.

Nonostante il rendimento tutt’altro che esaltante, anche in Sardegna la Salernitana non resterà sola. Saranno 178 i tifosi che prenderanno posto nel settore ospiti dell’impianto sardo dalla capienza massima di appena 415 posti. Nonostante le limitazioni, trasferta consentita solo ai residenti di Salerno e provincia possessori di tessera del tifoso, il cuore pulsante del tifo granata farà sentire la sua voce anche a Cagliari, in una trasferta tutt’altro che agevole sotto il profilo logistico.

Un attestato d’amore forte, così come era successo appena sette giorni fa nella trasferta di Udine. Alla Salernitana il compito di regalare un sorriso ai suoi tifosi, con l’ambizione di continuare a cullare il sogno salvezza.