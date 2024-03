Cagliari-Salernitana 4-2, Ranieri: "Abbiamo rischiato, era una partita chiusa" Il tecnico: "Siamo stati bravi a fare nostra l'idea di gioco dei granata"

Claudio Ranieri ha parlato al termine di Cagliari-Salernitana 4-2: “Ci prendiamo tre punti d’oro, soprattutto perché in serie A ci sono tanti momenti difficili. Pensavamo di aver concluso la pratica e la Salernitana l’ha riaperta. Con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Poi siamo stati bravi nel richiudere la partita, abili a portare a casa tre punti d’oro, siglando anche quattro gol.

Blackout? Ho urlato come un pazzo ma non è bastato. Stavamo controllando la partita, lasciando loro il possesso palla per poi ripartire alle loro spalle che era il piano partita dei nostri avversari. Dispiace aver incassato quei due gol ravvicinati perché poteva essere un messaggio di maturità che è mancata nel momento topico.

Shomurodov? Non era entrato nella nostra mentalità, ovvero di chi lotta per salvarsi. Quando ha capito si è infortunato ma ora sta bene e ha dimostrato velocità, qualità, tecnica”.