Corsa salvezza, piange anche il Lecce: salentini ko e contestati Perde la testa l'allenatore D'Aversa: testata al veronese Henry

La Salernitana è ormai quasi al tappeto dopo la debacle di Cagliari. Ma nella corsa salvezza ora a tremare è anche il Lecce. Il ko con il Verona nel lunch match del Via Del Mare lascia i salentini a quota 25 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sul Frosinone terzultimo. Una sconfitta pesantissima, con i calciatori che sono stati contestati dalla tifoseria al triplice fischio finale. Nel mirino la società di Sticchi Damiani e l’allenatore D’Aversa che ora traballa. La trasferta di sabato all'Arechi assume così un'importanza capitale.

Situazione incandescente con la partita che ha avuto una coda velenosa tutta da decifrare. Al triplice fischio finale è partita una maxi-rissa con il veronese Henry, espulso, che ha lamentato un colpo all’occhio. Espulso anche l’allenatore salentino D’Aversa, reo di un aver colpito con una testata l'attaccante del Verona. Il tecnico che quindi non ci sarà all’Arechi. Per i giallorossi non sarà disponibile Banda: l’esterno era diffidato ed è stato ammonito nel corso del match. Giallo pesante che lo costringerà a saltare la delicata trasferta all’Arechi.