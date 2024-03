UFFICIALE - Lecce, ribaltone in panchina: salta D'Aversa Costa cara la sconfitta e l'episodio nel post-Verona

La rabbia per la sconfitta con il Verona e la delusione per il gesto a fine partita. Il Lecce vara la rivoluzione tecnica: il tecnico Roberto D'Aversa è stato esonerato. Questa mattina c'è stato un incontro fra l'allenatore e la dirigenza per fare il punto della situazione dopo i fatti di ieri al termine della partita contro il Verona.

Questa la nota diffusa dal club: "Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto".