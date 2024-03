Salernitana, niente tregua con Dia: escluso dal ritiro. Si lavora al ricorso Il senegalese è separato in casa. L'ufficio del club al lavoro per l'istanza al Collegio Arbitrale

La Salernitana è partita per il ritiro punitivo indetto dalla società dopo il ko di Cagliari. Al termine dell’allenamento pomeridiano, la squadra è salita sul bus sociale e ha raggiunto la sede indicata dal club e che ospiterà Candreva e compagni fino a sabato. Nessun tifoso presente al Centro Sportivo Mary Rosy, segnale inequivocabile di una frattura ormai importante tra le parti.

Sul bus sociale però non sono saliti né Mikael, né Boulaye Dia. Il primo è fuori lista e aspetta una soluzione di mercato. Il secondo invece è fuori dal progetto tecnico, scelta certificata anche dalla volontà della società di non includerlo nel ritiro partito pochi minuti fa.

Il calciatore resta ai margini, impegnato in sedute di allenamento individuali e lontano dal gruppo come imposto da Danilo Iervolino nel faccia a faccia di una settimana fa. Anzi, per l’ufficio legale del club sono ore frenetiche, con la società che è pronta a presentare entro mezzanotte il ricorso al Collegio Arbitrale per la richiesta di una maxi-ammenda dopo la decisione di Dia di non scendere in campo con l’Udinese.

Chiuso dunque con forza lo spiraglio che aveva lasciato aperto Liverani nel pre-Cagliari: “Con me ha chiarito, ora spetta alla società”. Fuori dal ritiro e con un ricorso pronto ad essere presentato: tra Dia e la Salernitana la tregua è lontana.