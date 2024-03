Salernitana, Sabatini non molla: il dg oggi è atteso in città Il dg incontrerà la squadra e Liverani

La scelta del ritiro e la volontà di dare un colpo di elettroshock all’intero ambiente. Walter Sabatini incontra la sua Salernitana. Il direttore generale è atteso in tarda mattinata in città per guardare negli occhi la sua squadra. L’ultimo segnale per provare a scuotere una squadra ormai schiacciata da una classifica mortificante, con il successo dell’Udinese sulla Lazio nel posticipo di ieri che ha allargato a ben undici punti la forbice dal quartultimo posto.

Sabatini ritornerà in città dopo la visita dello scorso febbraio per presentare Fabio Liverani. Una scelta forte ma che non ha portato gli effetti sperati: appena un punto conquistato nelle ultime quattro uscite, con la panchina dell’allenatore romano che traballa e con Sabatini che ha chiesto ufficialmente scusa all’intero ambiente dopo il ko di Cagliari. Un rendimento da film horror che ha fatto adirare e non poco anche Danilo Iervolino, con la posizione del dg che è oggetto di valutazioni da qui alla fine della stagione e non esclude un possibile ribaltone in estate.