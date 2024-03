Salernitana, scontro legale con Dia: chiesta una maxi-sanzione per l'attaccante Il club non fa sconti: chiesto decurtamento dello stipendio e risarcimento danni milionario

Nessun passo indietro. Anzi, tra la Salernitana e Boulaye Dia volano gli stracci. Alla mezzanotte di ieri terminava la finestra in favore del club per presentare istanza al Collegio Arbitrale dopo l’episodio di Udine, quando il numero 10 granata si rifiutò di scendere in campo nei minuti finali.

Prima del gong l’ufficio legale del club, grazie al lavoro degli avvocati Salvatore Sica e Francesco Fimmanò, ha presentato l’istanza al Collegio Arbitrale. La Salernitana ha ufficialmente richiesto la decurtazione del 50% dello stipendio lordo da versare a Dia. Inoltre, il club ha anche avanzato una richiesta di risarcimento danni milionaria per il comportamento "non disciplinare" del calciatore.

Partita a scacchi che non si esaurirà a breve. Il Collegio Arbitrale si è espresse già lo scorso dicembre su Dia, dimezzando la richiesta di ammenda richiesta dalla Salernitana per l’atteggiamento del calciatore nello scorso settembre. Passarano ben tre mesi per la chiusura della querelle. Una battaglia aperta e che non esclude nuovi colpi di scena. Intanto Dia continua a lavorare a parte e non sta partecipando al ritiro con il resto dei compagni.