Salernitana-Lecce, il Giudice Sportivo ne ferma due. Stangata per l'ex D’Aversa Assenze pesanti per i due club

Salernitana-Lecce non avranno due protagonisti. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Kastanos tra le fila dei granata e Banda per i salentini. Entrambi i calciatori dovranno marcare visita sabato pomeriggio all’Arechi a causa della somma dei cartellini gialli rimediati in stagione.

Maxi-stangata per l’ex allenatore del Lecce Roberto D’Aversa. Il tecnico è stato sanzionato con quattro giornate di stop per “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Episodio che ha spinto i salentini a dividersi dall’ex coach. Al suo posto però subentrerà Luca Gotti.