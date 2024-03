Salernitana, blitz di Sabatini al Mary Rosy: confronto con squadra e allenatore Il direttore generale, nonostante la classifica, ha chiesto di lottare fino all'ultimo

Walter Sabatini ha fatto tappa nel pomeriggio a Salerno per incontrare allenatore e calciatori e seguire la seduta di allenamento dei granata. Il direttore generale, accompagnato dal collaboratore Pietro Bergamini e dalla moglie, è arrivato al Mary Rosy intorno alle 14, in tempo per assistere al lavoro pomeridiano della Salernitana. Prima, però, il dirigente ha voluto parlare con squadra e staff tecnico, per ribadire la necessità di non mollare. Nonostante la classifica lasci ormai pochissime speranze ai granata, Sabatini ha chiesto ai calciatori di onorare al massimo la Salernitana, a cominciare già dalla prossima partita contro il Lecce. All'Arechi arriverà una squadra in forte difficoltà e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone rosse. I granata, però, dovranno onorare al meglio la sfida contro i salentini, in modo da provare a migliorare la propria posizione di classifica. Sabatini ha lasciato il Mary rosy intorno alle 17, dopo aver seguito con attenzione tutta la seduta di allenamento. La sua presenza non è passata inosservata ad un tifoso che ha salutato con affetto il dirigente, chiedendogli comunque un autografo. Non è chiaro ancora se Sabatini farà rientro a Roma o se resterà in città anche per i prossimi giorni.