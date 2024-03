Valzer di cariche alla Bfc Media di Iervolino: il neo-presidente sarà Milan Nuova nomina per l'ad della Salernitana

Mentre i rumors che ronzano intorno al futuro della Salernitana continuano a farsi insistenti, con i tifosi in attesa delle dichiarazioni di Danilo Iervolino per avere chiarezza sulle progettualità della Bersagliera, per il patron granata sono state ore frenetiche per la sua “Bfc Media”. Per la creatura dell’imprenditore di Palma Campania oggi è stato tempo di un vero e proprio valzer di cariche ufficializzate nelle scorse ore.

Iervolino ha incassato le dimissioni di Elio Pariota dalle cariche di presidente e amministratore delegato per motivi personali. “Il dott. Pariota ha condotto brillantemente la prima fase di turn around dell'azienda editoriale che è pronta per una nuova fase di sviluppo ulteriore – si legge nella nota stampa della società -. Ad Elio Pariota è andato il ringraziamento unaninime del Cda di BFC Media”.

Il nuovo presidente sarà Maurizio Milan. L’amministratore delegato della Salernitana accoglierà questa nuova sfida, segnale del legame fortissimo con Iervolino. Per il ruolo di ad invece è stato nominato Nicola Formichella, ex deputato eletto per Il Popolo della Libertà alle elezioni politiche del 2008.