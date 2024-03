Salernitana, Sabatini scuote la squadra: "Voglio vincere con il Lecce" La visita del dg che poi ha deciso di restare in città e non far ritorno a Roma

“Voglio vincere con il Lecce”. Un messaggio forte, chiaro, una sorta di ultima spiaggia per la Salernitana per restare aggrappata con le unghie ad una salvezza che appare un’utopia. Walter Sabatini non ci sta ad alzare bandiera bianca. Ieri la visita del direttore generale al Centro Sportivo Mary Rosy è stato l’ultimo colpo di elettroshock ad una squadra in balia degli eventi, quasi rassegnata alla retrocessione.

Il direttore generale ha voluto guardare negli occhi i protagonisti di quest’annata avara di soddisfazioni. Prima il faccia a faccia con i “senatori” del gruppo, poi le parole misurate alla squadra. Il manifesto è chiaro: vincere con il Lecce, fondamentale almeno per ricucire lo strappo con l’ambiente. Successivamente il faccia a faccia con Fabio Liverani: il dg ha ribadito la fiducia al tecnico ma ha anche chiesto una sterzata in termini di risultati, nel nome di quella scossa che sin qui non è arrivata.

Sabatini ha successivamente osservato tutto l’allenamento a bordo campo nella sua “Agorà del calcio”, lì dove ritornerà anche questo pomeriggio. Non ha fatto ritorno a Roma ma resterà in una struttura alberghiera della città accompagnato dalla moglie per cercare di infondere fiducia e tranquillità ad un gruppo in piena crisi.