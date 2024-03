Ex Salernitana, l'Ascoli esonera Castori Decisiva la sconfitta in casa della Sampdoria

Termina anzitempo e senza sorrisi l'avventura di Fabrizio Castori sulla panchina dell'Ascoli. Decisiva per il tecnico la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria allo stadio "Ferraris" nella 29esima giornata del campionato di Serie B. Sin dal suo approdo sulla panchina bianconera al posto dell'esonerato William Viali, Castori ha raccolto 16 punti in altrettante partite: 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, con 15 gol fatti e 17 subiti. Sollevato dall'incarico anche tutto il suo staff. Il club bianconero ha deciso di affidarsi a Massimo Carrera.

Ecco il comunicato del club di Corso Vittorio Emanuele: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Fabrizio Castori. Col tecnico salutano anche il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido, il match analyst Marco Castori. Il Club bianconero ringrazia Mister Castori e il suo staff per il lavoro e l’impegno profusi fino ad oggi".