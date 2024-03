Salernitana-Lecce, la prevendita non decolla: il dato aggiornato Incremento di appena 400 tagliandi nelle ultime 24 ore

Non si scalda la prevendita di Salernitana-Lecce. Dopo lo striscione esposto ieri in serata dalla tifoseria organizzata nei confronti di Danilo Iervolino, con la risposta in mattinata a mezzo stampa del patron all’intero ambiente, il match di sabato pomeriggio alle ore 18:00 fatica ad accendere la corsa al biglietto.

L’ultimo aggiornamento reso noto dal club pochi minuti fa parla di 3700 tagliandi stacccati, di cui appena 37 per il settore ospiti. La stima, aggiungendo al dato anche i 10800 abbonati stagionali, permette di superare “appena” quota 14mila spettatori. Numero basso, con un incremento di appena 300 tagliandi staccati in 24 ore. Segnale di un momento di crisi forte, con l’ultimo posto in classifica e il ko di Cagliari che non aiuta a respirare entusiasmo in città.