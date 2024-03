Salernitana, due dubbi di formazione verso Lecce Maxi-ballottaggio in difesa dopo i recuperi di Boateng e Manolas. Chance per Gomis e Vignato?

Finalmente il campo. Dopo una settimana trascorsa a rincorrere gli episodi che hanno rapito l’attenzione di società e tifoseria, in casa Salernitana gli occhi sono proiettati sulla sfida di domani con il Lecce. Fabio Liverani va alla ricerca della formazione migliore per il match interno con i salentini, scontro diretto che proverà a tenere in vita le ultime chance salvezza.

Il tecnico romano può sorridere per i recuperi di Boateng e Manolas, da ieri in gruppo. Proprio la difesa alimenta i dubbi in chiave formazione, con Pirola che parte in vantaggio rispetto alla nutrita concorrenza ma aspetta di conoscere chi sarà il suo compagno di reparto. Sulle corsie conferme per Bradaric e Zanoli.

In mezzo al campo, Maggiore guiderà il terzetto composto da Lassana Coulibaly e uno fra Basic e Gomis, con quest’ultimo favorito per la prima maglia da titolare sin dal suo avvento in granata. In attacco, si ripartirà dal terzetto composto da Candreva, Tchauona e Weissman. Spera però in una chance Vignato, fermo fin qui al cameo finale di Torino.