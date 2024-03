Sorpresa Dia: il Senegal lo convoca L'attaccante pronto a rilanciarsi

A Salerno è ormai un separato in casa, per il suo Senegal però resta il punto di riferimento per l'attacco. Boulaye Dia è pronto a ritornare in campo ma con la maglia della sua nazionale. Il ct Cissè ha convocato il numero dieci granata per le amichevoli con Gabon e Benin. Una chance per l'attaccante granata per ritrovare campo e gol dopo la rottura con la Salernitana e la decisione di Danilo Iervolino di escluderlo per gli impegni dei campani fino a fine stagione, con tanto di querelle legale.

Salgono a quattro i convocati della Salernitana per la prossima sosta per le nazionali dopo Gyomber (Slovacchia), Kastanos (Cipro) e Legowski (Polonia Under 21).