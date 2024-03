Salernitana-Lecce, i convocati di Liverani: Fazio stringe i denti Squadra quasi al completo: tanti recuperi per Liverani

La Salernitana ha reso nota la lista dei convocati per Salernitana-Lecce, anticipo in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Arechi. La buona notizia per Livernai è dettata dal gruppo ormai quasi al competo. Rientra l'emergenza in difesa, con Boateng, Manolas e Gyomber recuperati. Stringe i denti anche Fazio, non al top per un problema alla caviglia. Gli unici indisponibili sono Pierozzi, infortunato, e Kastanos, squalificato.

Al termine della seduta di rifinitura il mister Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Salernitana e Lecce.

PORTIERI: Allocca, Costil, Ochoa;

DIFENSORI: Boateng, Bradaric, Fazio, Gyomber, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Basic, Coulibaly, Gomis, Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.