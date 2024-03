Salernitana-Lecce, le probabili formazioni: Liverani lancia Gomis Le possibili scelte per la sfida dell'Arechi: Manolas pronto a far coppia con Pirola in difesa

Riscatto e punti. Il morale non è dei migliori in casa Salernitana. L’umiliazione sportiva dell’ultimo posto in classifica e la richiesta di chiarezza dei tifosi alla società hanno scalfito l’ambiente. Questo pomeriggio però, Salernitana-Lecce in programma alle ore 18:00 è chance per provare a tirar fuori un briciolo d’orgoglio. La vigilia è stata animata dalle parole forti di Fabio Liverani. Un “mea culpa” trasformatosi però nel racconto di una resa quasi incondizionata nel nome della “oggettività”.

Alla squadra però, il compito di non trasformare il finale di stagione in un’autentica Via Crucis. La squadra granata ripartirà dal 4-3-1-2 con diverse novità. In porta ci sarà ancora Ochoa ma Costil spera nel sorpasso. In difesa, Pirola e Manolas vinceranno il maxi-ballottaggio, con Zanoli e Bradaric sulle corsie. In mezzo al campo, Maggiore guarderà le spalle a Coulibaly e Gomis. In attacco, Candreva fungerà da trequartista alle spalle di Weissman e Tchaouna.

Il nuovo Lecce di Gotti ripartirà dal 4-3-3, con Falcone protetto da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. In mediana Gonzalez, Ramadani e Oudin. Il tridente sarà composto da Almqvist, Krstovic, Sansone.

SALERNITANA-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Gomis, Maggiore, Coulibaly; Candreva; Tchaouna, Weissman.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.