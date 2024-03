Salernitana, otto i calciatori convocati in nazionale. Delusione Weissman Il gruppo squadra si svuoterà durante la prossima sosta delle nazionali

Sono sei i calciatori della Salernitana in giro per il Mondo durante la sosta del campionato. Norbert Gyomber ritroverà la maglia della Slovacchia, al lavoro per preparare i prossimi Europei. Sabato 23 è in programma Slovacchia-Austria, venerdì 26 invece sarà tempo di Norvegia-Slovacchia.

Due impegni amichevoli anche per Grigoris Kastanos. Il mediano della Salernitana scenderà in campo in Cipro-Lettonia (giovedì 21) e in Cipro-Serbia (lunedì 25).

Fari puntati su Boulaye Dia. L’attaccante è stato convocato dal Senegal per i due impegni con Gabon (venerdì 22) e Benin (martedì 26). Chiamata dal Mali per Lassana Coulibaly, in campo nell’amichevole con la Mauritania (venerdì 22). Viaggio intercontinentale per Guillermo Ochoa, in campo contro Panama nella notte tra giovedì e venerdì.

Lorenzo Pirola sarà il capitano dell’Italia Under 21. Gli azzurrini in campo con Lettonia (venerdì 22) e Turchia (martedì 26) per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Stesso obiettivo di Mateusz Legowski, in campo con la Polonia Under 21 con Israele (giovedì 21) e Bulgaria (martedì 26). Chiamata anche per Sfait. La sua Romania Under 20 scenderà in campo con l’Italia (giovedì 21) e Polonia (martedì 26).

Delusione per Tchaouna, tagliato dalla Francia Under 23 del ct Henry, così come per Weissman, escluso da Israele nella rincorsa ad un posto per i prossimi Europei.