LIVE | Salernitana-Lecce 0-1: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana-Lecce: la diretta testuale del match

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Maggiore, Coulibaly (8' st Gomis); Candreva, Tchaouna; Weissman (8' st Simy). A disposizione: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Boateng, Sambia, Martegani, Fazio, Ikwuemesi, Pellegrino, Sfait, Vignato, Zanoli, Legowski. Allenatore: Liverani.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Oudin (1' st Dorgu); Piccoli, Krstovic. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Maresca di Napoli - assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marchetti. Var: Valeri/Avar: Sozza

RETI: 18' pt aut. Gyomber (L)

NOTE. Ammoniti: L. Coulibaly (S), Maggiore (S), Ramadani (L), Piccoli (L). Angoli: 3-1. Recupero: 1' pt

8' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Weissman e Coulibaly, entrano Simy e Gomis.

8' - Lecce pericolosissimo: punizione di Gallo, palla respinta dalla difesa granata, la palla arriva ad Almqvist che calcia ma non inquadra lo specchio.

4' - Ammonito Ramadani.

2' - Cross dalla sinistra di Bradaric per Tchaouna che colpisce di testa ma non inquadra lo specchio.

1' - Cambio nel Lecce: esce Oudin, entra Dorgu.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con il Lecce avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - 1' di recupero.

45' - Ammonito Maggiore.

42' - Incredibile occasione per la Salernitana: cross di Candreva, sponda di Manolas per Maggiore che calcia da due passi, Falcone salva.

34' - Punizione di Basic, la palla gira ma sbatte sulla parte alta della porta.

32' - Ci prova nuovamente Almqvist con un tiro a giro dal limite che viene bloccato da Costil.

31' - Ci prova il Lecce: cross dalla sinistra di Gallo, Almqvist calcia a volo, Costil blocca.

30' - Ammonito Lassana Coulibaly.

24' - Salernitana pericolosa con Tchaouna che costringe Falcone al miracolo, palla in angolo.

21' - La Salernitana prova a rispondere: cross di Bradaric, colpo di testa di Pirola che non inquadra lo specchio.

18' - GOL LECCE - Gendrey crossa dalla sinistra, la palla viene respinta e arriva ad Almqvist che la rimette al centro, Gyomber nel tentativo di anticipare Krstovic devia la palla che termina in fondo al sacco.

15' - Il Lecce risponde con un tiro di Piccoli, palla che si perde di molto alla sinistra di Costil.

14' - Salernitana vicina al gol: cross dalla sinistra di Basic, Pirola colpisce di testa ma Falcone salva.

11' - Ancora Salernitana pericolosa: cross dalla destra di Tchaouna per Candreva che prova a colpire di tacco ma non riesce ad impattare.

9' - Scambio sulla destra tra Tchaouna a Candreva, cross al centro per Weissman che non ci arriva, Tchaouna raccoglie la respinta di Pongracic ma il francese spara alto.

5' - Fase di studio: la Salernitana prova a far girare palla, Lecce che per il momento "studia" l'avversario.

1' - Fischio d'inizio.

_____________________________________________________________________________________________________

IL PRE-GARA. Diverse novità nell'undici scelto da Liverani per la sfida contro il Lecce. Il tecnico romano lancia tra i pali Costil (preferito ad Ochoa); in difesa si rivede Gyomber che, in caso di difesa a quattro, potrebbe agire da esterno destro con Manolas e Pirola al centro e Bradaric esterno sinistro. In caso di difesa a tre, invece, formeranno il trio arretrato Gyomber, Manolas e Pirola. A centrocampo spazio a Basic, Maggiore e Coulibaly. Davanti Weissman sarà la prima punta con Candreva e Tchaouna a supporto. Gotti, neo tecnico del Lecce, si affida al 4-4-2: Piccoli affiancherà Krstovic nel tandem offensivo.