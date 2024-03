Salernitana-Lecce 0-1, Gotti: "Vittoria fondamentale" Il tecnico ha commentato il mancato saluto con Liverani: "Può succedere, ci sta essere arrabbiati"

Luca Gotti ha commenato Salernitana-Lecce 0-1 in conferenza stampa: “Ho visto degli aspetti positivi e tante cose che non mi piacciono. La gara di oggi però era molto importante, soprattutto per il risultato. Si arrivava a questa sfida dopo uno scontro diretto perso in casa e con strascichi. Invece siamo riusciti a venir fuori e a vincere una partita importante.

Salernitana? E' partita forte. La classifica dice che sono alla deriva, ma c’è stato un bell’atteggiamento e alcune qualità che hanno squadra e giocatori. Abbiamo concesso il possesso in zone di campo dove pensavo non avessimo fastidio, abbiamo sofferto più nel primo tempo ma la parata importante di Falcone è stata nel secondo”.

Poi sul mancato saluto con Liverani, la chiosa di Gotti: "E’ normale salutarsi a fine partita, ma ci sta essere frustrati a fine gara, sicuramente ci ritroveremo e gli darò una pacca sulla spalla”.