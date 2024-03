Salernitana, si profila il ribaltone: contatti in corso con Inzaghi e Foggia Il tecnico a contatto con la società. Il ds obiettivo numero uno per il post-Sabatini

La Salernitana è pronta a varare la rivoluzione tecnica. In questi minuti, il club ha riallacciato i contatti per il ritorno in panchina di Filippo Inzaghi. L’allenatore, ancora sotto contratto con la società granata e rimasto in città nonostante l’esonero dello scorso febbraio, apre ad un ritorno. Si spera di trovare la quadra già nelle prossime ore. Da capire però quali saranno le condizioni poste da Super Pippo, con possibile adeguamento del contratto con annesso prolungamento anche al prossimo anno in serie B. Al momento, Fabio Liverani non ha ancora ricevuto comunicazioni sull’esonero, seppur sfiduciato dopo le parole di ieri dell’amministratore Maurizio Milan.

Il ritorno di Inzaghi sarebbe anche il preludio per l’addio a Walter Sabatini. Il dg saluterebbe anzitempo, anche lui defenestrato dopo il post-Lecce che ha messo l’intera area sportiva sulla graticola. In pole position il nome di Pasquale Foggia, ds incontrato già nello scorso autunno ed idea per sostituire allora Morgan De Sancits. Foggia si legherebbe a Inzaghi, connubio già vincente con il Benevento. Ore decisive, la Salernitana è pronta a varare l’ennesima rivoluzione.