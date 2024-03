Salernitana, lunedì rovente: il club stringe per l’Inzaghi-bis Si lavora per riportare Super Pippo sulla panchina granata. Il nodo resta la posizione di Sabatini

Nuovi contatti dopo un’ulteriore nottata di riflessioni. La Salernitana è pronta a varare l’Inzaghi-bis. Dopo i primi contatti di ieri, il club granata vuole accelerare e limare i dettagli per il ritorno di Super Pippo sulla panchina granata. Dopo aver sondato e ascoltato la volontà del tecnico emiliano, nelle prossime ore si proverà a mettere tutto nero su bianco. Per Inzaghi è previsto un adeguamento del contratto in essere, con estensione fino al 30 giugno 2025 per permettergli di essere verosimilmente l’architetto della pronta risalita in serie A in caso di retrocessione.

In caso contrario e di clamorosa rottura, sul tavolo resta la possibilità “traghettatore”, con Stefano Colantuono che aspetta di capire quali saranno gli scenari. Certo l’addio a Fabio Liverani, con il tecnico romano che aspetta comunicazioni.

Per Inzaghi, il nodo è legato alla figura di Walter Sabatini. Il tecnico tornerebbe solo senza la presenza del direttore generale, sfiduciato e al passo d’addio. La Salernitana però potrebbe anche decidere di non rivoluzionare l’area sportiva, confermando al momento Sabatini per prendersi qualche settimana di tempo prima di scegliere il nuovo direttore sportivo. In pole position c’è Pasquale Foggia, bramoso di rilanciarsi dopo l’esperienza al Benevento in cui stravinse un campionato di serie B proprio in coppia con Inzaghi. Sullo sfondo anche la candidatura di Massimo Taibi. Riflessioni in corso dunque, senza eliminare la possibilità di candidature a sorpresa e di alto rango. Intanto il presente, con Inzaghi vicino a riabbracciare la Salernitana.