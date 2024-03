Crisi Salernitana, prende quota la soluzione interna: tutti gli scenari Tra stasera e domani attese le comunicazioni ufficiali da parte della società granata

La fase di riflessione non è ancora terminata ma in queste ore la Salernitana sta valutando concretamente la possibilità di adottare una soluzione interna per il dopo-Liverani. In giornata la proprietà ha sondato la disponibilità di Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile che, dopo l’esperienza del campionato 2021-2022 (subentrò a Fabrizio Castori per poi lasciare, dopo 15 partite, la panchina a Davide Nicola) potrebbe tornare alla guida del cavalluccio marino per la terza volta in carriera. Al tecnico romano, che da due anni si sta occupando del vivaio granata, è stato chiesto di traghettare la squadra fino al termine della stagione.

L’ipotesi, al momento, appare concreta perché la Salernitana intende valutare con calma la programmazione futura. La soluzione Pippo Inzaghi, infatti, è “condizionata” al prolungamento del contratto (in scadenza al 30 giugno 2024) per almeno un’altra stagione. Super Pippo, inoltre, avrebbe chiesto garanzie di progettualità, in assenza delle quali - se richiamato - avrebbe potuto anche rinunciare agli ultimi tre mesi e mezzo di contratto, rassegnando le dimissioni.

Ed è in quest’ottica che rientra anche il discorso legato al direttore sportivo: la Salernitana ha manifestato apertamente il proprio malcontento nei confronti di Walter Sabatini che, tuttavia, potrebbe restare al suo posto almeno fino al termine della stagione. Tra le parti è calato il gelo da giorni ed i contatti sono pressoché nulli.

Ma la società granata, come svelato da Ottopagine già nella serata di ieri, intende scegliere con calma il successore del dirigente umbro e non sembra intenzionata ad accelerare questo processo. È per questo che ha messo momentaneamente in stand-by la pista Pasquale Foggia, che pure è stato contattato in queste ore e che accetterebbe volentieri di ripartire da Salerno insieme a Pippo Inzaghi.

Ipotesi che restano sul tavolo, in attesa di una decisione finale che è attesa tra stasera e domani mattina. Nel frattempo Fabio Liverani ha convocato regolarmente la squadra per domani alle 15 al Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti. Ma il ribaltone, quasi sicuramente, arriverà prima…