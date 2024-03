Salernitana, si chiude il rapporto con Inzaghi: firmata la rescissione Super Pippo non è più legato al club granata. Si attende l'ufficialità per Colantuono

Si chiude il rapporto fra Filippo Inzaghi e la Salernitana. Il tecnico emiliano ha firmato la rescissione del contratto in essere fino al prossimo 30 giugno con il club granata. Super Pippo dunque sarà libero di potersi accordare con altri club e sposare nuove avventure professionali. Un passo voluto dal club granata dopo il mancato accordo per un ritorno di Inzaghi sulla panchina della Salernitana. I contatti effettuati sia nella giornata di domenica che nella mattinata di ieri non hanno sbloccato l’impasse, con Inzaghi fermo sulle sue richieste: adeguamento e prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 e soprattutto la possibilità di potersi interfacciare con un nuovo direttore sportivo dopo i dissidi con Walter Sabatini.

Si attende solo l’ufficialità, così come quella legata all’esonero di Fabio Liverani, informato già ieri della decisione del club di sollevarlo dall’incarico. Solo allora verrà dato mandato a Stefano Colantuono, con il tecnico romano che guiderà il club fino al termine della stagione.