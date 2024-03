Lutto Barone, il cordoglio della Salernitana: il figlio fu tesserato granata Grande commozione per il club granata

La Salernitana si stringe al dolore della Fiorentina per la scomparsa del direttore generale Joe Barone. Il dirigente viola non ha superato il malore improvviso che lo ha sorpreso nelle ore antecedenti alla sfida con l'Atalanta. Un dolore forte per la dirigenza granata, molto vicina attraverso le figure di Maurizio Milan e del compianto dg viola.

Il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito l’ACF Fiorentina per la scomparsa del direttore generale Joe Barone.

La Società esprime profondo cordoglio e vicinanza a Giuseppe Barone, ex calciatore granata e figlio del compianto Joe, e a tutta la sua famiglia".