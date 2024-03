Salernitana, la prima giornata granata di Colantuono tra caffè, parole e campo Primo allenamento sotto gli occhi di Milan e Bergamini

L’arrivo alle otto del mattino in attesa dell’ufficialità e del primo allenamento. Il giorno uno da nuovo allenatore della Salernitana è iniziato presto per Stefano Colantuono. Il nuovo tecnico della Salernitana ha varcato prestissimo i cancelli del quartier generale Mary Rosy. Prima però una sosta per un caffè al Camping presente di fronte al centro sportivo e una passeggiata sulla spiaggia, sfruttando la giornata soleggiata.

Subito dopo, l’incontro con il suo nuovo staff. Riconfermati Andrea Bovo come vice, i preparatori Vincenzo Laurino, Marco Celia e Daniele Tozzi. Manolo Pestrin sarà confermato come collaboratore. A loro si aggiungerà anche Armando Fucci, preparatore atletico. Attesa per Franck Ribery. “Deciderà lui, ora è alle prese con altre preoccupazioni”, l’ammissione dell’ad Milan.

Proprio il dirigente ha pranzato con il tecnico prima di osservare l’allenamento, iniziato dopo un discorso di presentazione alla squadra. Dignità e orgoglio le parole ripetute allo spogliatoio. Poi tutti in campo, con gruppo dimezzato a causa degli otto calciatori indisponibili causa nazionali. In panchina ad osservare la squadra l'ad Milan e il dirigente Bergamini. Dieci giorni per preparare al meglio la trasferta di Bologna e lanciare i primi messaggi: La Salernitana riparte da Colantuono.