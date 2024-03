Salernitana, lutto Barone, il ricordo dell'ad Milan: "Un fratello maggiore" L'ad ha ricordato il compianto dg della Fiorentina. Probabile una visita alla camera ardente

Un lutto improvviso. La scomparsa di Joe Barone ha sorpreso l’intero mondo del calcio e ha scosso anche la Salernitana. Il direttore generale della Fiorentina aveva allacciato i rapporti con Maurizio Milan, accompagnando i primi passi dell’ad granata nel mondo del calcio. Una collaborazione solida, con l’investitura per Milan di entrare a far parte della Commissione “Infrastrutture” della Lega Serie A, con tanto di invito al “Viola Park”.

“Una notizia terribile – ha commentato Milan -. Barone è stato per me un fratello maggiore nella breve esperienza che ho condiviso con lui nel calcio. Mi ha teso la mano nelle mie prime partecipazioni in Lega, aiutandomi e soprattutto dandomi tanti consigli. Ci siamo legati subito per stima e soprattutto grande affetto. Mancherà tanto”. Possibile una sua visita alla camera ardente allestita al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina e che Barone presentò a Milan nelle prime riflessioni su una nuova club house granata.

Accorato il commiato di Danilo Iervolino sui social: “Intendo esprimere profondo cordoglio e vicinanza a tutta l’ACF Fiorentina ed alla famiglia Barone per la scomparsa dell’amico e collega Joe Barone, professionista esemplare e manager encomiabile”.