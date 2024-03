Salernitana, Ribery non sarà nello staff di Colantuono: i dettagli Il francese rimarrà in Germania. Sullo sfondo l'ipotesi Bayern Monaco

Franck Ribéry e la Salernitana, un rapporto destinato a continuare ma con latitudini diverse. La società aveva pensato di farlo rientrare nello staff di Stefano Colantuono, cercando di coinvolgere maggiormente il francese nello staff granata soprattutto dopo la lontananza dal Mondo granata degli ultimi mesi.

Tra Ribéry e la Salernitana però si va verso il divorzio a fine stagione. Il francese non sarà presente al fianco di Colantuono nella parte finale di stagione nonostante le speranze della società. "Franck è un grande campione ma in questo momento ha altre preoccupazioni", aveva chiosato ieri l'ad Maurizio Milan sul tema.

Ripercussioni che spingeranno Ribery a non prendere in considerazione la possibilità di affiancare Colantuono. Per motivi familiari, l’etoile francese rimarrà in Germania, strizzando l’occhio al Bayern Monaco che già nelle scorse settimane aveva paventato al transalpino un incarico nelle formazioni giovanili.