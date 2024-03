Salernitana, cambiano gli orari delle sfide con Sassuolo, Lazio e Fiorentina Le novità comunicate dalla Lega Serie A dalla 31esima alla 33esima giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari per la 31a, 32a e 33a giornata. Per la Salernitana ci sono diverse modifiche. Il 5 aprile con il Sassuolo si giocherà di venerdì alle ore 20:45 (31a giornata). Anticipo al venerdì sera anche con la Lazio, sempre alle ore 20:45 (32a giornata). Ritorno all'Arechi di domenica invece con la Fiorentina, con match in programma il 21 aprile alle ore 20:45 (33a giornata). Tutti gli orari:

31a GIORNATA

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

32a GIORNATA

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona

33a GIORNATA

Venerdì 19 aprile, 18.30: Genoa-Lazio

Venerdì 19 aprile, 20.45: Cagliari-Juventus

Sabato 20 aprile, 18.00: Empoli-Napoli

Sabato 20 aprile, 20.45: Hellas Verona-Udinese

Domenica 21 aprile, 12.30: Sassuolo-Lecce

Domenica 21 aprile, 15.00: Torino-Frosinone

Domenica 21 aprile, 18.00: Salernitana-Fiorentina

Domenica 21 aprile, 20.45: Monza-Atalanta

Lunedì 22 aprile, 18.30: Roma-Bologna

Lunedì 22 aprile, 20.45: Milan-Inter