Salernitana, Iervolino e Milan alla camera ardente di Joe Barone Il club presente al Viola Park. In mattinata depositata anche una corona di fiori

La Salernitana si stringe alla Fiorentina e onora Joe Barone, direttore generale del club gigliato scomparso nel pomeriggio di ieri. Questa mattina l’apertura della camera ardente organizzata all’interno del Viola Park aveva tra le tante corone di fiori anche quella della società granata.

Nella tarda mattinata di oggi, hanno fatto capolino nel nuovo quartier generale dei viola anche Danilo Iervolino e Maurizio Milan. Sia il patron che l’amministratore delegato si sono stretti nell’abbraccio all’intera comunità fiorentina, facendo sentire il proprio calore ad un commosso Rocco Commisso. Oltre alla Salernitana, presenti i patron di tante società di serie A oltre alle figure principali della Lega Serie A.

“Una notizia terribile - aveva commentato Milan -. Barone è stato per me un fratello maggiore nella breve esperienza che ho condiviso con lui nel calcio. Mi ha teso la mano nelle mie prime partecipazioni in Lega, aiutandomi e soprattutto dandomi tanti consigli. Ci siamo legati subito per stima e soprattutto grande affetto. Mancherà tanto”.