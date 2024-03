Salernitana, ansia Kastanos: il cipriota out dalla nazionale per infortunio Da valutare le condizioni del calciatore

Non arrivano buone notizie per la Salernitana dalla sosta per le nazionali. A fermarsi nelle ultime ore è stato Grigoris Kastanos. Come comunicato dalla federcalcio cipriota, il calciatore ha dovuto tirare il freno per un infortunio che gli impedirà di prendere parte all'amichevole con la Lettonia in programma domani pomeriggio alle ore 18:00.

Il problema ha costretto il ct di Cipro Timour Ketspaia a chiamare il calciatore Andreas Chrysostomou dell'Anorthosis. Resta il fiato sospeso sulle condizioni di Kastanos, atteso nelle prossime ore in Italia per esser valutato dallo staff medico granata. Per l'ex Juventus, out con il Lecce per squalifica, ora il rischio di un nuovo forfait.