Salernitana, due calciatori impegnati con le Nazionali In campo Legowski e Sfait. Si allunga la lista dei convocati

Menù internazionale ricco di impegni per la Salernitana. Dopo la brutta notizia per l'infortunio di Grigoris Kastanos in ritiro con Cipro e impossibilitato a scendere in campo nell'amichevole di oggi con la Lettonia, nel pomeriggio toccherà a Mateusz Legowski e Andrea Sfait.

Il mediano sarà impegnato nella trasferta della sua Polonia Under 21 con Israele, con sfida che si disputerà questi pomeriggio alle ore 17:30 ma in Germania, campo neutro scelto dalla UEFA a causa del conflitto israelo-palestinese. In conferenza stampa sono arrivate parole al miele per il mediano: “Per noi è uno dei calciatori di punta – l’ammissione del ct Majewski –. In questo momento paga uno scarso minutaggio nel proprio club ma all’estero il livello è diverso da quello dei club polacchi. Chi non riesce ad avere minutaggio nei propri club con noi però riesce a realizzare ottime prestazioni”.

In campo anche Sfait. L'esterno scenderà in campo in Romania-Italia Under 20. Una sorta di derby a distanza, con il calciatore granata che sarà avversario della selezione azzurra allenata dall'ex tecnico Alberto Bollini (fischio d'inizio alle ore 18:00).

Intanto, si allunga la lista dei calciatori in giro per il Mondo: convocazione in extremis anche per Marco Pellegrino, precettato dall’Argentina Under 23 guidata dal ct Javier Mascherano.