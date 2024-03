Salernitana, nuovo contrattempo in nazionale: stop per Pirola Il capitano dell'Under 21 in dubbio per la sfida con la Lettonia di domani

La sosta per le nazionali non porta buone notizie. Dopo l’infortunio per Kastanos, assente in Cipro-Lettonia per un problema che verrà valutato nelle prossime ore. Il nuovo allarme ora arriva dall’Italia Under 21 e dalle condizioni di Lorenzo Pirola. Il difensore della Salernitana non è al top, come ammesso dal ct Carmine Nunziata alla vigilia della sfida con la Lettonia. “Non è al top, le sue condizioni sono da valutare”, ha ammesso l’allenatore.

Tanto è bastato per far scattare l’allarme. Dalle prime indiscrezioni però filtra ottimismo: il capitano dell’Under 21 e difensore granata potrebbe saltare solo la sfida di domani con la Lettonia, puntando lo sguardo alla prossima sfida con la Turchia, in programma martedì 26 marzo.