Salernitana, solo spezzoni di gara per Legowski e Sfait in nazionale Il polacco in campo nel primo tempo. Cameo finale per il romeno

Il menù internazionale in casa Salernitana si è aperta con le apparizioni di Mateusz Legowski e Andres Sfait. Nel giovedì di impegni in giro per l'Europa, appena 45 minuti per Legowski, in campo nella vittoria per 2-1 della sua Polonia su Israele. Il calciatore della Salernitana è stato schierato dal primo minuto per poi essere rimpiazzato all'intervallo.

30 minuti invece è durata l'apparizione per Sfait. L'esterno romeno è stato schierato nel corso del secondo tempo di Romania-Italia Under 20, terminata con il punteggio finale di 0-0. Un pari che sta stretto all'allenatore Bollini, attuale ct dell'Italia Under 20.