Bologna-Salernitana, via libera dall'Osservatorio per il settore ospiti Sono circa 290 i tagliandi staccati. Al Dall'Ara saranno invece 26mila

Trasferta libera. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive non ha posto limitazioni per Bologna-Salernitana. Semaforo verde dunque e nessun rischio legato al match, con apertura del settore ospiti a tutti i supporters granata. Sono circa 290 gli affezionati che seguiranno la Bersagliera anche nel giorno di Pasquetta. Il costo del tagliando per i sostenitori campani è di 18 euro più commissioni. La vendita terminerà alle 19:00 del 31 marzo.

Sarà un Dall’Ara quasi da tutto esaurito. Al momento fra biglietti ed abbonamenti siamo già oltre quota 26000 gli spettatori previsti, con la Curva San Luca, i Distinti e la Kids Stand esauriti. Restano in vendita biglietti di Tribuna Coperta, Poltrona Gold.