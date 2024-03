Salernitana, Ochoa ritrova il sorriso col Messico. Fari puntati su Dia Memo in finale di Nations League contro gli USA. In campo Dia, Coulibaly e Pellegrino

Guillermo Ochoa ritrova il sorriso con il suo Messico. Memo ha preso parte alla vittoria del Tricolor con Panama, con lo 0-3 che permetterà alla selezione biancoverde di affrontare in finale gli Stati Uniti per il titolo di Nations League.

Non solo il successo ma anche l’imbattibilità per Ochoa, rimasto in panchina sabato scorso nella sconfitta della Salernitana con il Lecce. La sua posizione però resta in bilico, in virtù del contratto in scadenza nel prossimo giugno e che sarà preludio all’addio.

Oggi intanto ricco il programma internazionali: fari puntati su Boulaye Dia che prenderà parte a Senegal-Gabon, in programma alle ore 20:30. A seguire ci sarà l’impegno di Lassana Coulibaly per Mauritania-Mali con fischio d’inizio alle ore 23:00 italiane. Nella notte in campo Marco Pellegrino impegnato in Messico-Argentina Under 23.