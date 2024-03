Salernitana, sgambatura con la Primavera: Colantuono fa le prove per Bologna Il tecnico deve fare i conti però con mezza squadra indisponibile

Una sgambatura per mettere minuti nelle gambe e conoscere meglio i propri calciatori. Stefano Colantuono studia da vicino la sua Salernitana. Anzi, il ruolo al momento in standby di responsabile del settore giovanile, gli permetterà questa mattina di poter fare una valutazione a 360 gradi non solo della prima squadra ma anche della Primavera di Boccolini, alle prese anch’essa con lo stop del campionato causa nazionali. Questa mattina è in programma una sgambatura al Centro Sportivo Mary Rosy. Un test in famiglia per provare a disegnare la formazione che scenderà in campo a Bologna.

Il test sarà inficiato dalle tante assenze in casa Salernitana. Assenti Ochoa, Pellegrino, Dia, Coulibaly, Pirola, Sfait, Legowski e Gyomber, oltre a Kastanos sul quale si teme un infortunio serio al ginocchio dopo l’infortunio rimediato in Cipro. Per Colantuono bisognerà valutare con grande attenzione le condizioni di Fazio, alle prese con la solita caviglia dolorante, e di Pierozzi, rientrato in gruppo dopo oltre un mese di stop. Verrà gestito Manolas mentre Boateng ha salutato la squadra: il tedesco è in permesso e ritornerà dopo il weekend.