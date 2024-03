Salernitana, Dia dribbla le domande sul club: "Ora penso solo alla nazionale" L'attaccante ha parlato direttamente dal Senegal

Nessuna risposta sulla Salernitana. Boulaye Dia lascia i tanti punti interrogativi che accompagnano il presente e il futuro sulla sua avventura con il club granata. Al termine del match amichevole vinto 3-0 dal Senegal sul Gabon, il numero 10 granata si è soffermato solo sulla sua avventura con il Senegal: “Sono stato felice di trovare la nazionale. È vero che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho giocato. Sono qui per dare il massimo”.

Una possibile scelta per evitare di inasprire ancor di più il rapporto con la società, con le prime riflessioni su un possibile reintegro dopo la battaglia legale appena iniziata. Poi la domanda sulla sua avventura in Nazionale: “Dobbiamo dimostrare il nostro valore partita dopo partita. Ora conta vincere e soprattutto dimostrare la grande abbondanza e qualità che abbiamo in tutti i reparti. Dobbiamo dimostrare sempre che siamo il Senegal e che siamo una delle migliori squadre dell'Africa”.