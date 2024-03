Salernitana Primavera, scatto salvezza: tris al Monopoli! E Fusco jr imita Totti Vittoria preziosa dei granatini al Volpe

Una vittoria pesantissima. La Salernitana Primavera mette in cassaforte la salvezza nel campionato di Primavera 2. La squadra del tecnico Boccolini ha superato 3-1 il Monopoli al Volpe. Successo che permette ai granatini di salire a quota 27 punti, con un distacco di 11 punti dal penultimo posto, occupato proprio dai pugliesi.

A sbloccare il match la zampata di Fusco jr, con il numero 9 che esulta emulando Totti in un derby Lazio-Roma: il calciatore granata si è fatto prestare da un tifoso il cellulare e si è immortalato nei festeggiamente insieme ai compagni di squadra in un video diventato virale e ripostato anche da papà Luca, allenatore del settore giovanile ed ex capitano della Bersagliera. Il raddoppio porta la firma di Boncori. Nella ripresa arriva il 2-1 su rigore dell’ospite Depalo prima della sassata dal limite di Ferrari che sigla il tris e chiude i conti.